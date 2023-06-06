5 факторів, які впливатимуть на курс гривні влітку — Finance.ua

5 факторів, які впливатимуть на курс гривні влітку Сьогодні 08:01 — Валюта

5 факторів, які впливатимуть на курс гривні влітку

Починаючи з вересня 2022 року курс долара до гривні постійно знижується. За 8 місяців він став нижчим майже на 12%. Влітку курс національної валюти має всі шанси утриматись у межах 36,90−38,00 гривень.

Які чинники найбільше впливатимуть на курсоутворення влітку 2023 року? Про це розповідаємо в статті Літо для гривні: чого чекати від курсу національної валюти

Макрофінансова допомога від країн-партнерів. Зараз долари та євро з-за кордону надходять стабільно. Тільки США за період з 24 лютого 2022 року до 15 січня 2023 року виділили Україні 25,1 млрд доларів фінансової допомоги. І на 2023 рік заплановано ще 10 млрд доларів. Загалом Україні допомагають близько 50 країн. З огляду на те, що допомога Україні збережеться протягом усього року, можна стверджувати, що цей фактор працюватиме на користь стабільного курсу національної валюти.

Попит на валюту з боку населення. Враховуючи, що влітку 2023 року повноцінний туризм та відпочинок за кордоном доступні лише обмеженому колу населення, можна з упевненістю припустити, що попит збережеться на низькому рівні, що також працюватиме на користь стабільного курсу долара до гривні.

Робота НБУ зі «зв'язування» гривні. У 2023 році, прагнучи зменшити кількість «вільних» грошей, які можуть бути одномоментно викинуті на валютний ринок та вплинути на курс національної валюти, Національний банк різко збільшив норму резервування коштів на поточних та карткових рахунках. Банкам було надано чітку вказівку: клієнти мають зберігати свої кошти на депозитах.

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Виконуючи побажання НБУ, комерційні банки почали змагатися, хто більше залучить гривневих депозитів. Процентні ставки за вкладами на 3 місяці злетіли до 20−21% річних. Це миттєво позначилося на співвідношенні попит/пропозиція.

Дії Національного банку спричинили очікуваний результат: долар та євро дешевшають, і тенденція має шанси зберегтися.

Стан української економіки в цілому та її експортний потенціал. Один із ключових факторів курсоутворення — стан української економіки — нині далекий від ідеального. Національний банк за допомогою інтервенцій поки що повною мірою покриває потреби імпорту, проте стає очевидним, що курс утримується штучно. Якби не було фінансової підтримки з-за кордону, робити це було б просто неможливо. Якщо найближчим часом «зернову угоду» буде зірвано, це може мати дуже негативні наслідки для курсу гривні.

Виплати військовим. 29 травня 2023 року Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект № 9342, в якому буде встановлено розмір виплат від 30 до 100 тисяч гривень військовим пропорційно до часу виконання бойових завдань, а також виплат строковикам, курсантам, пораненим та інструкторам. У разі, якщо закон буде підтримано в цілому, кількість гривні в обороті різко збільшиться, і це може негативно позначитися на стабільності валютного курсу, досягнутого внаслідок досить непростих рішень.

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