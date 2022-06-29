10 наймасштабніших фінансових операцій на ринку NFT — Finance.ua

10 наймасштабніших фінансових операцій на ринку NFT Вчора 06:03 — Технології&Авто

CryptoKitties, Rare Pepes, CryptoPunks та багато інших популярних NFT назавжди змінили світ цифрового мистецтва, який вже давно перестав бути чимось незвичним. У наш час у цій сфері крутяться величезні гроші, а покупка NFT перетворилася на дуже популярний вид інвестицій.

Розповідаємо про десятку наймасштабніших фінансових операцій на ринку NFT.

This Changed Everything — 5,4 млн доларів

Цей NFT створений на основі скріншоту вихідного коду ранньої версії World Wide Web. Наприкінці червня минулого року його продали на аукціоні Sotheby’s анонімному користувачеві за 5,4 млн доларів.

Він дає своєму власнику кілька додаткових «плюшок», серед яких лист, написаний творцем інтернету Тімоті Джоном Бернерсом-Лі, цифровий постер із написаним ним кодом та документи з таймкодом, що описують історію інтернету в перші дні його існування.

Crossroad — 6,6 млн доларів

Анімований NFT від відомого американського цифрового художника Майка Вінкельмана, більш відомого під псевдонімом Beeple.

За словами автора, на ньому зображені колишній президент США Дональд Трамп, який лежить у полі, і перехожі, що ігнорують його. NFT було продано у лютому 2021 року на маркетплейсі Nifty Gateway за 6,6 млн доларів.

Ringers #109 — 6,93 млн доларів

Цей незамінний токен є мозаїкою з 99 тисяч NFT з колекції Art Blocks. Він був проданий у жовтні 2021 року за 6,93 млн доларів.

Right-Click and Save As Guy — 7,09 млн доларів

У грудні минулого року картину художника Xcopy купив відомий колекціонер під ніком Казомо де Медічі (Cozomo de Medici) за 7,09 млн доларів. Але, що найцікавіше, під цим псевдонімом, швидше за все, ховається не хто інший як легенда хіп-хопу Снуп Догг.

CryptoPunk #3100 — 7,58 млн доларів

На одному з найдорожчих NFT із серії 9 Alien Punks зображений прибулець із синьо-білою пов’язкою на голові. А ще більшу унікальність йому надає той факт, що лише 406 із 10 000 CryptoPunks мають такий аксесуар.

NFT вийшов ще 2017 року. У березні 2021 року його продали за 2 млн доларів, і цього ж місяця новий власник токена перепродав його вже за 7,58 млн доларів. Наразі NFT знову виставлений на продаж, але цього разу він оцінюється в 35000 ETH або близько 41 500 000 доларів.

CryptoPunk #7523 — 11,75 млн доларів

У колекцію CryptoPunks входять унікальні об’єкти, що згенеровані на блокчейні Ethereum. Саме цей NFT уособлює ковідну епоху і демонструє прибульця з респіратором.

CryptoPunk #7523 був проданий у червні 2021 року на аукціоні Sotheby’s за 11,75 млн доларів, ставши найдорожчим NFT з колекції CryptoPunk і випередивши той самий CryptoPunk #3100, про який ми вже писали.

Human One — 29,99 млн доларів

Ще одна робота від всесвітньо відомого американського цифрового художника Beeple показує астронавта, який йде в середовищі, що постійно змінюється, а сам Beeple обіцяє оновлювати Людину все своє життя, щоб NFT ніколи не залишався статичним.

Ця концепція залучила безліч інвесторів, але дістався Human One Райану Цурреру (Ryan Zurrer), який купив його за 29,985 млн доларів.

Clock — 52,7 млн доларів

Створений Pak та Джуліаном Ассанджем NFT-проект — це не більше ніж таймер, який відраховує час, проведений засновником WikiLeaks в ув’язненні. Метою проекту був збір коштів для юридичного захисту Ассанжа, і в кінцевому рахунку NFT дістався AssangeDAO — групі з більш ніж 10 000 осіб, які об’єдналися для купівлі NFT та його підтримки.

Everydays: The First 5000 Days — 69,3 млн доларів

На другому місці у списку найдорожчих NFT виявилася ще одна робота Beeple. Вона вперше засвітилася на аукціоні Christie’s із початковою ставкою у 100 доларів. Але всього через годину після початку аукціону вартість картини злетіла до 1 млн доларів, а потім дісталася позначки 69,3 млн. Її новим власником став засновник фонду NFT Metapurse під ніком MetaKovan, який вірить у свободу інформації і дозволяє копіювати всі куплені ним дорогі витвори мистецтва.

Що стосується самого NFT, то він є колажем з 5000 робіт Beeple, які створювалися ним щодня протягом понад 13 років. Everydays: The First 5000 Days стала першою NFT-картиною, проданою на аукціоні Christie’s.

The Merge — 91,8 млн доларів

Найдорожчим NFT-проектом наразі вважається The Merge. Щоправда, таким він став із низкою важливих застережень. Річ у тім, що робота цифрового художника під ніком Pak дуже відрізняється від звичайних NFT. Вона продавалася не цілком, а частинами або так званими одиницями маси, ну а їхніми власниками стали понад 28 тисяч осіб.

Ці одиниці маси можна викуповувати в інших учасників торгів, поєднуючи їх з уже наявними. І зрештою всі вони можуть опинитися в руках однієї людини, яка стане власником цілісного твору цифрового мистецтва.

До речі, на CoinSmart ви можете легко купувати, продавати і дізнаватися головні новини про крипторинок прямо зі свого ПК чи смартфону. А за промокодом GETCRYPTO ще й отримаєте знижку в розмірі 20$ у BTC на перший депозит.

gsminfo За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.