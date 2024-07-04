«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке — Finance.ua

«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке Сегодня 15:38 — Энергетика

«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке

«Укрэнерго» предупреждает о новом фейке об отключениях света.

«зональных» отключениях света, якобы разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная длительность отключений. Компания отмечает, что это неправда. Как говорится в сообщении компании, на этот раз — вымышленные утверждения о, якобы разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная длительность отключений. Компания отмечает, что это неправда.

«Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные телеграм-каналы, на которых не будет правдивой информации.

Пожалуйста, по поводу вынужденных отключений электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками россии, пользуйтесь информацией только из официальных источников: страницы Укрэнерго, Минэнерго и вашего облэнерго", — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Справка Finance.ua:

в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков;

как отмечают в «Укрэнерго», ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

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