«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке — Finance.ua

«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке
«Укрэнерго» предупреждает о новом фейке об отключениях света.
Как говорится в сообщении компании, на этот раз — вымышленные утверждения о «зональных» отключениях света, якобы разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная длительность отключений. Компания отмечает, что это неправда.
«Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные телеграм-каналы, на которых не будет правдивой информации.
Пожалуйста, по поводу вынужденных отключений электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками россии, пользуйтесь информацией только из официальных источников: страницы Укрэнерго, Минэнерго и вашего облэнерго", — говорится в сообщении «Укрэнерго».
Справка Finance.ua:
- в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков;
- как отмечают в «Укрэнерго», ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
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