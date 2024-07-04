«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке — Finance.ua
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«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке

Энергетика
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«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке
«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке
«Укрэнерго» предупреждает о новом фейке об отключениях света.
Как говорится в сообщении компании, на этот раз — вымышленные утверждения о «зональных» отключениях света, якобы разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная длительность отключений. Компания отмечает, что это неправда.
«Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные телеграм-каналы, на которых не будет правдивой информации.
«Зональные» отключения света: «Укрэнерго» предупредило о фейке
Пожалуйста, по поводу вынужденных отключений электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками россии, пользуйтесь информацией только из официальных источников: страницы Укрэнерго, Минэнерго и вашего облэнерго", — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Справка Finance.ua:

  • в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков;
  • как отмечают в «Укрэнерго», ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
По материалам:
Finance.ua
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