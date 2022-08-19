Золотой токен Bored Ape продали за $1,5 млн — Finance.ua
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Золотой токен Bored Ape продали за $1,5 млн

Финтех и Карты
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Золотой токен Bored Ape продали за $1,5 млн
Золотой токен Bored Ape продали за $1,5 млн
Коллекционер Vis.eth приобрел золотой NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) #5383 за 777 ETH ($1,5 млн).
Предыдущий владелец токена купил его 1 августа 2021 года за $242 000. Так, его прибыль от сделки составила около 682 ETH ($1,2 млн).
Vis.eth рассказал в комментарии Bored Ape Gazette, что решил купить «золотую обезьяну», поскольку такая расцветка считается редкой. Согласно поставщику данных Rarity Tools, #5383 является 320 по редкости NFT в коллекции из 10 000 экземпляров.
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«777 ETH — подходящая цена. Yuga станет первой успешной социальной вселенной», — добавил инвестор.
За последние несколько месяцев Vis.eth потратил миллионы на метавселенную Otherdeeds от Yuga Labs. Два его кошелька в настоящее время содержат свыше 60 NFT проекта.

Как заработать на NFT

Несмотря на то, что сделка по покупке #5383 состоялась в период падения торговых объемов на NFT-рынке, она не является рекордной. В июле 2021 года Bored Ape #3749 продали за $2,9 млн.
Как правило, NFT из коллекции BAYC продаются значительно дешевле. По данным CryptoSlam, средняя цена продажи токенов за последние семь дней составляет около $195 000 при минимальной в 72 ETH.
По материалам:
Forklog
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