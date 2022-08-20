ТОП-10 самых масштабных NFT-краж — Finance.ua

ТОП-10 самых масштабных NFT-краж
Исследователи сервиса Comparitech опубликовали рейтинг самых дорогих похищенных NFT — общая стоимость невзаимозаменяемых токенов, похищенных хакерами за 2 года, составляет $86 миллионов.
Публикуем список топ-10 самых дорогих NFT-краж:
- Дочерняя компания Animoca Brands, Lympo, потеряла 165,2 миллиона токенов LMT в результате кибератаки на кошелек компании. На момент угона общая стоимость NFT составила $18,7 млн.
- Игра Farmers World пострадала от взлома в ноябре 2021 года и потеряла более $15,7 миллиона.
- Разработчики коллекции Bored Ape Yacht Club потеряли NFT на сумму $14 миллионов — все из-за взлома Instagram-аккаунта скучающих обезьян.
- Игровой проект DragonSB Finance потерял NFT на сумму $10 миллионов в результате взлома смарт-контракта в апреле 2022 года.
- Благодаря фишинговой атаке на маркетплейс OpenSea злоумышленникам удалось похитить NFT на сумму свыше $3,4 миллиона.
- Проект TopGoal потерял более $4.8 миллиона в NFT из-за хакерской атаки на горячий кошелек.
- При запуске коллекции The Shifters злоумышленники похитили у пользователей приобретенные NFT, общая сумма потерь — $2 миллиона.
- В результате взлома Discord-канала проекта Alethea AI хакеры похитили NFT общей стоимостью $1,8 миллиона.
- Благодаря вредоносной ссылке, по которой переходили пользователи, мошенники похитили 29 NFT Moonbirds. Их стоимость оценивалась в $1,5 миллиона на момент похищения.
- Финансовая платформа NFT, Omni, в июле 2022 года подверглась атаке. Было украдено $1,43 млн.
Как заработать на NFT
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