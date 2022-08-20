ТОП-10 самых масштабных NFT-краж — Finance.ua

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ТОП-10 самых масштабных NFT-краж

Финтех и Карты
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ТОП-10 самых масштабных NFT-краж
ТОП-10 самых масштабных NFT-краж
Исследователи сервиса Comparitech опубликовали рейтинг самых дорогих похищенных NFT — общая стоимость невзаимозаменяемых токенов, похищенных хакерами за 2 года, составляет $86 миллионов.

Публикуем список топ-10 самых дорогих NFT-краж:

  • Дочерняя компания Animoca Brands, Lympo, потеряла 165,2 миллиона токенов LMT в результате кибератаки на кошелек компании. На момент угона общая стоимость NFT составила $18,7 млн.
  • Игра Farmers World пострадала от взлома в ноябре 2021 года и потеряла более $15,7 миллиона.
  • Разработчики коллекции Bored Ape Yacht Club потеряли NFT на сумму $14 миллионов — все из-за взлома Instagram-аккаунта скучающих обезьян.
  • Игровой проект DragonSB Finance потерял NFT на сумму $10 миллионов в результате взлома смарт-контракта в апреле 2022 года.
  • Благодаря фишинговой атаке на маркетплейс OpenSea злоумышленникам удалось похитить NFT на сумму свыше $3,4 миллиона.
  • Проект TopGoal потерял более $4.8 миллиона в NFT из-за хакерской атаки на горячий кошелек.
  • При запуске коллекции The Shifters злоумышленники похитили у пользователей приобретенные NFT, общая сумма потерь — $2 миллиона.
  • В результате взлома Discord-канала проекта Alethea AI хакеры похитили NFT общей стоимостью $1,8 миллиона.
  • Благодаря вредоносной ссылке, по которой переходили пользователи, мошенники похитили 29 NFT Moonbirds. Их стоимость оценивалась в $1,5 миллиона на момент похищения.
  • Финансовая платформа NFT, Omni, в июле 2022 года подверглась атаке. Было украдено $1,43 млн.

Как заработать на NFT

По материалам:
noworries
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