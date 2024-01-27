Золотой картофель: цены уже в 4 раза превышают прошлогодние — Finance.ua

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Золотой картофель: цены уже в 4 раза превышают прошлогодние

Фондовый рынок
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Золотой картофель: цены уже в 4 раза превышают прошлогодние
Золотой картофель: цены уже в 4 раза превышают прошлогодние
На этой неделе на украинском рынке в очередной раз выросли цены на картофель. На 24 января товар поступает в продажу уже по 18−25 грн/кг ($0,48−0,67/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Если сравнивать с прошлым годом, то картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в 4 раза дороже. Большинство крупных игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в этом сегменте. Ситуация «подогревается» информацией о возможной нехватке предложения качественного картофеля до завершения текущего сезона.
Отмечается со ссылкой на украинских фермеров, что предложение во время уборки было ограничено из-за относительно низкого урожая во многих областях. Также указывали на проблемы качества. Высокие цены на картофель стимулируют импорт — пока, кроме украинской продукции, на внутреннем рынке продается также картофель из Польши.
В то же время цены на картофель в Польше минимум на 20% ниже. При этом из-за повышенной активности украинских импортеров цены начали повышаться и на польском рынке.
На данный момент запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах очень ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. Это и есть основная причина роста цен.

Овощи на украинском рынке

В январе 2023 года Украина начала покупать картофель за границей. Ускоряются темпы роста цен на картофель. Это привело к первым в этом сезоне оптовым поставкам продукции из-за рубежа.
В то же время после непродолжительного спада пошли вверх отпускные цены на белокочанную капусту. Фермеры начали придерживать качественную продукцию, что привело к удорожанию.
По материалам:
УНІАН
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