Значительная часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее — Finance.ua

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Значительная часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее

Личные финансы
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Значительная часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее
Значительная часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее
По данным Национального банка Польши (NBP), в 2024 году в стране находились около 2,3 миллиона украинцев. Из них около 1,2−1,3 миллиона человек прибыли в Польшу до 24 февраля 2022 года, а остальные — после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет inpoland.net.pl.

Планы на будущее

Исследования NBP показывают, что большая часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее.
В 2024 году 56% беженцев не могли решить, оставаться ли им в Польше, их доля выросла по сравнению с 48% в 2023 году.
По данным Главного статистического управления Польши, на конец первого квартала 2024 года в стране работало 958,2 тысяч иностранных граждан, из которых более двух третей — украинцы.
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Тенденции

Наблюдается тенденция уменьшения количества трудоустроенных украинцев по сравнению со второй половиной предыдущего года.
На решение украинцев оставаться в Польше или возвращаться домой влияют:
  • Продолжение конфликта в Украине.
  • Работа и зарплата в Польше.
Количество украинцев в Польше остается значительным, однако наблюдаются тенденции к уменьшению числа трудоустроенных лиц. Многие не определились с планами на будущее, что усложняет точные прогнозы по дальнейшим изменениям в численности украинской диаспоры в Польше.
Раньше мы писали, что более половины поляков (55%) заявляют, что хотели бы переехать в другую страну.

Справка Finance.ua:

  • В Польше с 1 января произошло повышение минимальной заработной платы. Как сообщает Polskie Radio, с 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц.
  • С января минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых. Также возросла минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотых до 30,5 злотых.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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