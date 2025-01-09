Значительная часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее — Finance.ua

Значительная часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее
По данным Национального банка Польши (NBP), в 2024 году в стране находились около 2,3 миллиона украинцев. Из них около 1,2−1,3 миллиона человек прибыли в Польшу до 24 февраля 2022 года, а остальные — после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет inpoland.net.pl.
Планы на будущее
Исследования NBP показывают, что большая часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее.
В 2024 году 56% беженцев не могли решить, оставаться ли им в Польше, их доля выросла по сравнению с 48% в 2023 году.
По данным Главного статистического управления Польши, на конец первого квартала 2024 года в стране работало 958,2 тысяч иностранных граждан, из которых более двух третей — украинцы.
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Тенденции
Наблюдается тенденция уменьшения количества трудоустроенных украинцев по сравнению со второй половиной предыдущего года.
На решение украинцев оставаться в Польше или возвращаться домой влияют:
- Продолжение конфликта в Украине.
- Работа и зарплата в Польше.
Количество украинцев в Польше остается значительным, однако наблюдаются тенденции к уменьшению числа трудоустроенных лиц. Многие не определились с планами на будущее, что усложняет точные прогнозы по дальнейшим изменениям в численности украинской диаспоры в Польше.
Раньше мы писали, что более половины поляков (55%) заявляют, что хотели бы переехать в другую страну.
Справка Finance.ua:
- В Польше с 1 января произошло повышение минимальной заработной платы. Как сообщает Polskie Radio, с 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц.
- С января минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых. Также возросла минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотых до 30,5 злотых.
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