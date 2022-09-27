Жителям освобожденных территорий упростили выплату пенсий и пособия — Finance.ua

Жителям освобожденных территорий упростили выплату пенсий и пособия Сегодня 15:00

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения». Подать заявление будет проще.

Об этом сообщается в постановлении от 16 сентября 2022 г. № 1042

Согласно решению, в территориальных общинах в зоне боевых действий заявление на пенсию и денежную помощь может подаваться органу Пенсионного фонда Украины или органу социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.

Читайте также В Минсоцполитики сообщили, сколько пенсионеров получат доплату в размере 300 грн в октябре

Заявление подается с указанием даты и места подачи заявления, должности, фамилии и имени уполномоченного должностного лица, принявшего заявление, без приложения копий документов, удостоверяющих личность.

Это касается как заявлений для выплаты пенсий через банки, так и заявлений для выплаты через «Укрпочту».

Напомним, в Балаклее в Харьковской области уже начали выплачивать пенсии сразу за пять месяцев — за тот период, что населенные пункты находились в оккупации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.