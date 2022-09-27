Жителям освобожденных территорий упростили выплату пенсий и пособия — Finance.ua

Жителям освобожденных территорий упростили выплату пенсий и пособия
Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения». Подать заявление будет проще.
Об этом сообщается в постановлении от 16 сентября 2022 г. № 1042.
Согласно решению, в территориальных общинах в зоне боевых действий заявление на пенсию и денежную помощь может подаваться органу Пенсионного фонда Украины или органу социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.
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Заявление подается с указанием даты и места подачи заявления, должности, фамилии и имени уполномоченного должностного лица, принявшего заявление, без приложения копий документов, удостоверяющих личность.
Это касается как заявлений для выплаты пенсий через банки, так и заявлений для выплаты через «Укрпочту».
Напомним, в Балаклее в Харьковской области уже начали выплачивать пенсии сразу за пять месяцев — за тот период, что населенные пункты находились в оккупации.
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