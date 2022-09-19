Жителям деоккупированных территорий упростили порядок выплаты пенсий и соцпособий — Finance.ua
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Жителям деоккупированных территорий упростили порядок выплаты пенсий и соцпособий

Личные финансы
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Жителям деоккупированных территорий упростили порядок выплаты пенсий и соцпособий
Жителям деоккупированных территорий упростили порядок выплаты пенсий и соцпособий
В Украине упростили порядок выплат пенсий и социальных пособий жителям освобожденных территорий.
Как сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, это предусмотрено принятыми Правительством изменениями в постановление от 26.02.2022 г. № 162 «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения».
Что изменилось? Согласно постановлению, жители территориальных громад, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) и в деоккупированных населенных пунктах, могут подавать заявления на выплату пенсии или денежного пособия в органы Пенсионного фонда или социальной защиты через сельского, поселкового, городского голову или старосту.
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В заявлении обязательно нужно указать дату, место подачи, должность, имя и фамилию лица, которое его приняло.
Сделать это можно в течение трех месяцев после деоккупации.
Таким образом, получение пенсий и социальных пособий жителями освобожденных территорий ускорят, ведь им не нужно самостоятельно обращаться в органы ПФУ и соцзащиты населения, которые только начинают возобновлять работу в соответствующих регионах.

Справка Finance.ua:

  • жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, смогут получить на руки деньги, доставляемые Укрпочтой. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 16 сентября;
  • на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области продолжается активная выплата пенсий — в частности, первые пенсии уже были доставлены передвижными отделениями Укрпочты в освобожденные от россиян Балаклею и Граково;
  • на данный момент производится выплата пенсий за апрель, май и сентябрь — согласно сведениям Пенсионного фонда Украины.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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