Если человек имеет право на два вида пенсии, может ли он выбрать большую — Finance.ua

Если человек имеет право на два вида пенсии, может ли он выбрать большую Сегодня 12:55 — Личные финансы

Если человек имеет право на два вида пенсии, он может выбрать большую.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Например, с пенсии по возрасту можно перейти на пенсию в связи с потерей кормильца. Такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи умершего лица, находившимся на его содержании.

В частности, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на такие выплаты имеет жена или муж пенсионного возраста, если на момент смерти кормильца они проживали вместе.

Пенсию по случаю потери кормильца назначают в размере 50% пенсии по возрасту умершего. Поэтому если у умершего пенсия была значительно выше, чем у второго супруга, есть целесообразность с пенсии по возрасту перейти на пенсию в связи с потерей кормильца и получать более высокую сумму выплат.

Для перевода с одного вида пенсии на другой следует обратиться с соответствующим заявлением и необходимыми документами в Пенсионный фонд Украины.

Справка Finance.ua:

Кто в 2023 году останется без пенсии — что можно сделать. Необходимые для выхода на пенсию пенсионный возраст и страховой стаж регламентирует ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Таким образом, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2023 году нужно накопить 30 лет стажа.

Если вам не хватает страхового стажа, есть несколько вариантов, как решить эту проблему:

можно добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд, если нет работы, но есть средства;

если есть время накопить стаж, официально трудоустроиться;

можно добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд, если нет работы, но есть средства;

наконец, можно просто докупить недостающий стаж по цене 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц.

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