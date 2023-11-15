Жилищные субсидии будут предоставлять по-новому — Finance.ua

Жилищные субсидии будут предоставлять по-новому Сегодня 11:03 — Личные финансы

Жилищные субсидии будут предоставлять по-новому

Кабинет министров изменил порядок предоставления населению жилищных субсидий. Теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Что меняется

Теперь Пенсионный фонд имеет возможность назначать субсидию на оплату коммунальных услуг по декларативному принципу в упрощенном заявлении о назначении и предоставлении жилищных субсидий.

Также изменена логика идентификации перечня имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства, когда сопоставление адресов потенциальных/фактических получателей жилищных субсидий будет осуществляться Пенсионным фондом, а не их поставщиками/исполнителями.

Кроме того, правительство предусмотрело возможность продления на 10 рабочих дней срока рассмотрения упрощенного заявления на назначение субсидии в случае выявления фактов, требующих дополнительной проверки.

Справка Finance.ua:

в скором времени на портале Дія можно будет подать упрощенное заявление о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива. Подать заявление о субсидии в Дії можно будет в три раза быстрее. Раньше заполнение расширенного заявления занимало около 30 минут;

для получения субсидии при наличии долга за коммунальные сервисы нужно подписать договор о реструктуризации с поставщиком. Этот документ, подтверждающий, что человек действительно платит долг, следует прикрепить к заявлению о получении выплат;



в Минсоцполитики подчеркивают, что не планируют устанавливать новые ограничения на получение жилищных субсидий. Деньги на выплаты в госбюджете-2024 на субсидии будут.

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