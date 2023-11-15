Жилищные субсидии будут предоставлять по-новому — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жилищные субсидии будут предоставлять по-новому

Личные финансы
91
Жилищные субсидии будут предоставлять по-новому
Жилищные субсидии будут предоставлять по-новому
Кабинет министров изменил порядок предоставления населению жилищных субсидий. Теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Что меняется

Теперь Пенсионный фонд имеет возможность назначать субсидию на оплату коммунальных услуг по декларативному принципу в упрощенном заявлении о назначении и предоставлении жилищных субсидий.
Также изменена логика идентификации перечня имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства, когда сопоставление адресов потенциальных/фактических получателей жилищных субсидий будет осуществляться Пенсионным фондом, а не их поставщиками/исполнителями.
Кроме того, правительство предусмотрело возможность продления на 10 рабочих дней срока рассмотрения упрощенного заявления на назначение субсидии в случае выявления фактов, требующих дополнительной проверки.

Справка Finance.ua:

  • в скором времени на портале Дія можно будет подать упрощенное заявление о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива. Подать заявление о субсидии в Дії можно будет в три раза быстрее. Раньше заполнение расширенного заявления занимало около 30 минут;
  • для получения субсидии при наличии долга за коммунальные сервисы нужно подписать договор о реструктуризации с поставщиком. Этот документ, подтверждающий, что человек действительно платит долг, следует прикрепить к заявлению о получении выплат;
  • в Минсоцполитики подчеркивают, что не планируют устанавливать новые ограничения на получение жилищных субсидий. Деньги на выплаты в госбюджете-2024 на субсидии будут.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.