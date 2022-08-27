Ждет ли Украину гиперинфляция: в Минэкономики ответили — Finance.ua

Ждет ли Украину гиперинфляция: в Минэкономики ответили Сегодня 17:00

Темпы инфляции в Украине значительно ускорились во время войны. В то же время гиперинфляции ждать не стоит, поскольку государство в любом случае будет контролировать цены.

Как отмечается в обзоре, ускорение инфляции в Украине было обусловлено шоком предложения в форс-мажорных условиях войны (более всего проявилось в увеличении цен на продовольственном и топливном рынках), что в сочетании с давлением со стороны мировых цен на энергоносители и продовольствие, а также высоким уровнем затрат в производстве имело отрицательный эффект на цены в целом.

«Впрочем, при тех масштабах человеческих и экономических потерь, понесенных Украиной во время войны, темпы роста потребительских цен пока остаются „сдержанными“ — за I полугодие этого года составляют 17,4%», — говорится в обзоре.

Как отметили в министерстве, «перспективы развития ценовых процессов на рынке, как и в предыдущие месяцы войны, зависят исключительно от хода событий на поле боя». Но даже при такой неопределенности в ближайшие месяцы следует рассчитывать на уверенные действия правительства по регулированию рынка, прочность запасов (прежде всего продовольствия и топлива) и наличие финансовой помощи от внешних партнеров.

При этом весомым риском ускорения инфляции остается угроза усиления девальвации гривны, на курс которой оказывает существенное влияние дефицит иностранной валюты вследствие ухудшения сальдо торгового баланса на фоне блокады портов, отток валюты в связи с пребыванием значительной части населения за пределами страны, считают в Минэкономики.

«Впрочем, не стоит ожидать крайностей в ценовой динамике, которые должны привести к сверхвысоким гиперинфляционным темпам с длительной негативной перспективой. Государство в состоянии войны в любом случае будет контролировать ценовые процессы на потребительском рынке», — говорится в обзоре.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году — 9,4%.

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