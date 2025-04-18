Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Согласно приложению к указу № 246/2025, санкции применены к 20 физическим лицам, среди них:
- Апексимова Ирина — актриса и режиссер;
- Великая Софья — фехтовальщица;
- Вяльбе Елена — лыжница, олимпийская чемпионка;
- Гогунский Виталий — актер (известный ролью Кузи в сериале «Универ»);
- Джигурда Никита — актер;
- Дронов Ярослав — певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
- Кончаловский Егор — кинорежиссер и сценарист;
- Куклачев Юрий — актер;
- Кучера Оскар — актер;
- Лебедев Денис — боксер;
- Миронов Евгений — актер театра;
- Нагорный Никита — гимнаст;
- Панкратов-Черный Александр — актер и кинорежиссер;
- Полунин Сергей — артист балета;
- Проводников Руслан боксер;
- Расторгуев Николай — певец и бывший депутат Госдумы рф;
- Розенбаум Александр — певец;
- Сукачев Игорь — рок-музыкант, актер, режиссер;
- Цискаридзе Николай — артист балета;
- Чумаков Роман — рэпер (известный как Жиган).
В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность торговых и других операций, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки
и т. д. Кроме того, их лишат государственных наград.
Согласно приложению к указу № 247/2025, санкционные ограничения применены к 39 физическим лицам и 60 юридическим лицам, среди них месторасположение — Россия и Китай.
Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, поддержавшие россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.
Также в рамках санкций украинских наград были лишены предатели Рената Кузьмина, Виктор Медведчук, Николаф Азаров, Виктор Пшонка и Дмитрий Табачник.
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