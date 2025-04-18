Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц — Finance.ua
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Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц

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Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц
Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Согласно приложению к указу № 246/2025, санкции применены к 20 физическим лицам, среди них:
  • Апексимова Ирина — актриса и режиссер;
  • Великая Софья — фехтовальщица;
  • Вяльбе Елена — лыжница, олимпийская чемпионка;
  • Гогунский Виталий — актер (известный ролью Кузи в сериале «Универ»);
  • Джигурда Никита — актер;
  • Дронов Ярослав — певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
  • Кончаловский Егор — кинорежиссер и сценарист;
  • Куклачев Юрий — актер;
  • Кучера Оскар — актер;
  • Лебедев Денис — боксер;
  • Миронов Евгений — актер театра;
  • Нагорный Никита — гимнаст;
  • Панкратов-Черный Александр — актер и кинорежиссер;
  • Полунин Сергей — артист балета;
  • Проводников Руслан боксер;
  • Расторгуев Николай — певец и бывший депутат Госдумы рф;
  • Розенбаум Александр — певец;
  • Сукачев Игорь — рок-музыкант, актер, режиссер;
  • Цискаридзе Николай — артист балета;
  • Чумаков Роман — рэпер (известный как Жиган).
В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность торговых и других операций, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т. д. Кроме того, их лишат государственных наград.
Согласно приложению к указу № 247/2025, санкционные ограничения применены к 39 физическим лицам и 60 юридическим лицам, среди них месторасположение — Россия и Китай.
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Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, поддержавшие россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.
Также в рамках санкций украинских наград были лишены предатели Рената Кузьмина, Виктор Медведчук, Николаф Азаров, Виктор Пшонка и Дмитрий Табачник.
По материалам:
РБК-Україна
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