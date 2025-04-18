Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц Сегодня 15:03

Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против 59 физических и 60 юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Апексимова Ирина — актриса и режиссер;

Великая Софья — фехтовальщица;

Вяльбе Елена — лыжница, олимпийская чемпионка;

Гогунский Виталий — актер (известный ролью Кузи в сериале «Универ»);

Джигурда Никита — актер;

Дронов Ярослав — певец (известный под псевдонимом SHAMAN);

Кончаловский Егор — кинорежиссер и сценарист;

Куклачев Юрий — актер;

Кучера Оскар — актер;

Лебедев Денис — боксер;

Миронов Евгений — актер театра;

Нагорный Никита — гимнаст;

Панкратов-Черный Александр — актер и кинорежиссер;

Полунин Сергей — артист балета;

Проводников Руслан боксер;

Расторгуев Николай — певец и бывший депутат Госдумы рф;

Розенбаум Александр — певец;

Сукачев Игорь — рок-музыкант, актер, режиссер;

Цискаридзе Николай — артист балета;

Чумаков Роман — рэпер (известный как Жиган).

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность торговых и других операций, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т. д. Кроме того, их лишат государственных наград.

Согласно приложению к указу № 247/2025 , санкционные ограничения применены к 39 физическим лицам и 60 юридическим лицам, среди них месторасположение — Россия и Китай.

Читайте также В США представили законопроект о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против россии

Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, поддержавшие россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.

Также в рамках санкций украинских наград были лишены предатели Рената Кузьмина, Виктор Медведчук, Николаф Азаров, Виктор Пшонка и Дмитрий Табачник.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.