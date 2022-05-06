Зеленский ветировал закон о конфискации активов — Finance.ua

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Зеленский ветировал закон о конфискации активов

Сегодня 15:33Казна и Политика
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Зеленский ветировал закон о конфискации активовЗеленский ветировал закон о конфискации активов
Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», принятый Верховной Радой 21 апреля 2022 года.
Об этом пишет пресс-служба главы государства.
Закон устанавливает новый вид санкций — взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.
Отмечается, что закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции.
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Также в документе указано, что закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) относительно выявления и розыска активов, которые подлежат блокированию, физических и юридических лиц.
Документ предлагает дополнить Закон Украины «О санкциях» положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства.
«Учитывая изложенное, президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале», — пишет пресс-служба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УБР
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