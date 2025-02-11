Зеленский раскрыл детали контракта на службу в Силах обороны для украинцев до 25 лет — Finance.ua
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Зеленский раскрыл детали контракта на службу в Силах обороны для украинцев до 25 лет

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Зеленский раскрыл детали контракта на службу в Силах обороны для украинцев до 25 лет
Зеленский раскрыл детали контракта на службу в Силах обороны для украинцев до 25 лет
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвино раскрыл, что будет предусмотрено в годовых контрактах для украинцев в возрасте 18−24 лет.
Об этом пишет УНИАН.
По его словам, условия службы, которые предложат молодым людям, довольно привлекательны. Кроме денежного вознаграждения, предусмотрено поступление в вузы без экзаменов и бесплатное обучение.

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«Там действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Да, они могут продлить, если они захотят, но это контракт на год. И там, в ближайшие дни — завтра-послезавтра, в ближайшие два-три дня все детали будут уже официальные. И некоторые вещи это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему — плюс один миллион гривен. Кроме того, смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать», — сказал Зеленский.
Также юношам будет доступна ипотека под 0%. «Все проценты будет покрывать государство», — подчеркнул президент.

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Зеленский заметил, что есть еще много деталей, и «очень важные условия — куда идут, в какие бригады».
«Это такой экспериментальный контракт, и все это будет в деталях. Там много всего», — добавил глава государства.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды Вооруженных сил украинцев в возрасте 18−24 лет.
Глава государства тогда не раскрыл деталей этого контракта, но заявил, что речь идет не о мобилизации, а о специальных условиях для тех, кто хочет присоединиться к рядам Сил обороны.
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По материалам:
УНІАН
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