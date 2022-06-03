Зеленский прокомментировал последствия нефтяного эмбарго для рф — Finance.ua
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Зеленский прокомментировал последствия нефтяного эмбарго для рф

Сегодня 11:32Энергетика
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Зеленский прокомментировал последствия нефтяного эмбарго для рфЗеленский прокомментировал последствия нефтяного эмбарго для рф
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что россия долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не хочет отвыкать. Но придется.
«Европейский Союз постепенно двигается к внедрению шестого санкционного пакета. Если честно, это дается очень сложно. Поскольку смысл этого санкционного пакета прежде всего в нефти. Мир наконец-то отказывается от российской нефти. Причем другие страны, добывающие гораздо более качественную и более легкую нефть, готовятся заместить российские поставки. Поэтому в этом направлении для государства-агрессора минусуются огромные суммы», — подчеркнул он.
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Зеленский добавил, что россия постоянно пытается противодействовать.
«Она долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не хочет отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов — неизбежное следствие войны для ее виновника, для российского государства», — сказал президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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