Зеленский призвал ввести максимально жесткие санкции против россии — Finance.ua
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Зеленский призвал ввести максимально жесткие санкции против россии

Сегодня 16:46
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Мир не должен ждать роковых выстрелов, поскольку порядок и свободу важно защищать сразу. Если бы в прошлом году против россии были введены превентивные санкции, это гарантированно не допустило бы войну в Украине.
Об этом сообщается со ссылкой на слова Президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией специального оружия: химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создайте у агрессора впечатления, что мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Вот какими должны быть санкции — максимальными», — заявил Зеленский.
По словам Президента, войны в Украине удалось бы избежать, если бы мир прислушался к нашей стране еще в прошлом году, поскольку превентивные санкции могли бы сбить россию с ног.
«Пришлось бы нам это делать, если бы в прошлом году против российской федерации применили весь спектр превентивных санкций, способных сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием», — отметил Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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