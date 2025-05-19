Зеленский после переговоров в Турции снова предложил путину встретиться лично — Finance.ua
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Зеленский после переговоров в Турции снова предложил путину встретиться лично

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Президент Владимир Зеленский провел совещание с другими чиновниками по поводу того, как прошли переговоры между Украиной и россией. Он также дал новые поручения по поводу переговоров.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.
Во время совещания министр обороны Украины Рустем Умеров доложил Зеленскому о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.
«Встречи 15−16 мая продемонстрировали миру нашу готовность приближать мир и, соответственно, необходимость давления на россию ради прекращения войны», — отметил Зеленский.
По его мнению, самым большим результатом этих переговоров стала договоренность об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000». Пока украинская сторона прорабатывает детали обмена.
Умеров как глава делегации в Турции доложил Зеленскому о конкретных деталях разговора с россиянами.
«Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии», — написал Зеленский.
По его словам, такое прекращение огня должно быть достаточно продолжительным и с возможностью продления. А позиция Украины согласована с партнерами — перемирие 30 дней.
«Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с россией, и важно, чтобы руководство россии не затягивало войну», — считает президент.
По материалам:
РБК-Україна
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