Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с рф — Корниенко

Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с рф — Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с россией.

Об этом Корниенко сообщил в ходе телемарафона.

По закону максимальное наказание, которое может получить человек или организация, которую разоблачили в партнерстве с россией, — это 15 лет заключения.

Если осужденным является физическое человек, то все связанные с ним организации или партии разрешено сразу закрывать во избежание распространения ложной и пропагандистской информации.

Коллаборационисты, переходящие на сторону оккупационной армии, обязательно будут наказаны. Документ, подписанный главой государства, народные депутаты поддержали еще 3 марта.

Справка Finance.ua:

ранее Зеленский подписал закон, согласно которому россия и ее резиденты могут лишиться имущества на территории Украины;

также президент подписал закон об ужесточении ответственности за государственную измену и диверсии. Теперь за преступления против основ национальной безопасности будет наказание в виде пожизненного заключения с обязательной конфискацией имущества.

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