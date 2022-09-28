Зеленский подписал закон о возвращении акциза на топливо — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о возвращении акциза на топливо

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о возвращении акциза на топливо
Зеленский подписал закон о возвращении акциза на топливо
Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября подписал Закон Украины № 7668-д «О внесении изменений в раздел ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины о ставках акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения».
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
НДС для всех видов топлива остается на уровне 7%. Закон вступает в силу через день после опубликования.
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Рада поддержала соответствующий законопроект 21 сентября. Согласно его положениям, возвращаются акцизы в размере:
  • бензин 100€/1000 литров;
  • дизель 100€/1000 литров;
  • биотопливо 100€/1000 литров;
  • газ 52€/1000 литров.
Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.
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Отметим, что в Министерстве экономики утверждают, что в ближайшее время цены на топливо не вырастут, несмотря на возврат акцизов.
Эксперты и участники рынка частично согласны с мнением Минэкономики, отмечая, что цена на горючее в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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