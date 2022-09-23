В Европе начало дешеветь дизельное топливо: как это повлияет на Украину — Finance.ua

В Европе начало дешеветь дизельное топливо: как это повлияет на Украину Вчера 16:45 — Энергетика

С начала сентября дизельное топливо в Европе подешевело на 10%.

Как стало известно, цены на дизельное топливо (ДТ) в Средиземноморье и портах Северной Европы снизились в среднем на 10% или $110/т до $993/т. При этом уменьшение цены на бензины составило всего 4% до $850/т.

По мнению экспертов, европейский тренд по снижению находит свое отражение и на украинском рынке.

По данным Консалтинговой группы «А-95», в период с 1 по 20 сентября средняя стоимость бензина А-95 уменьшилась на 3,5 грн/л (на 9%), до 37,25 грн/л, дизельное топливо «просело» на 3,8 грн/л (8%), до 44,25 грн/л.

«Трейдеры вынуждены снижать цены в группе под давлением европейских котировок и низкого спроса», — говорят в «А-95», отметив, что падение цен в группе позволит не повышать цены в розницу после введения акцизов.

Напомним, в Украине вернули акцизы на топливо. Соответствующий закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября.

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MMR По материалам:

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