Зеленский подписал закон о национализации российского имущества в Украине — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о национализации российского имущества в Украине

Сегодня 15:02Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о национализации российского имущества в УкраинеЗеленский подписал закон о национализации российского имущества в Украине
Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому россия и ее резиденты могут лишиться имущества на территории Украины.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины.
Зеленский подписал закон об основах принудительного изъятия в Украине объектов собственности России и ее резидентов. Верховная Рада приняла документ 3 марта.
Закон позволяет национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся или зарегистрированное на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц, принадлежащих российской федерации и ее резидентам.
Инициировали законопроект представители всех депутатских фракций и групп, кроме ОПЗЖ.
Принудительное изъятие объектов права собственности россии и ее резидентов будет осуществляться по мотивам общественной потребности и без какой-либо компенсации.
Решение о принудительном изъятии объектов в Украине будет приниматься СНБО. Это решение затем будет введено в действие указом главы государства.
Проект решения о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россиян заранее подготовит Кабмин.
По материалам: Діло
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