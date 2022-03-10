Зеленский подписал закон о национализации российского имущества в Украине — Finance.ua

Зеленский подписал закон об основах принудительного изъятия в Украине объектов собственности России и ее резидентов. Верховная Рада приняла документ 3 марта.
Закон позволяет национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся или зарегистрированное на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц, принадлежащих российской федерации и ее резидентам.
Инициировали законопроект представители всех депутатских фракций и групп, кроме ОПЗЖ.
Принудительное изъятие объектов права собственности россии и ее резидентов будет осуществляться по мотивам общественной потребности и без какой-либо компенсации.
Решение о принудительном изъятии объектов в Украине будет приниматься СНБО. Это решение затем будет введено в действие указом главы государства.
Проект решения о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россиян заранее подготовит Кабмин.