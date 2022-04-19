Зеленский планирует продлить военное положение еще на 30 дней — Finance.ua

Зеленский планирует продлить военное положение еще на 30 дней

Сегодня 17:30 — Казна и Политика

Зеленский планирует продлить военное положение еще на 30 дней, pmg.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О продлении срока действия военного положения в Украине».

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады

Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.

Как следует из текста законопроекта и приложения к нему, Зеленский предлагает продлить действие военного положения с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 сроком на 30 суток, то есть до 25 мая.

Предыдущие два указа Зеленского о военном положении также охватывали периоды в 30 дней.

Напомним, 24 февраля Президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.

14 марта Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине. 15 марта Верховная Рада утвердила указ Президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 суток — до 25 апреля.

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