Зеленский планирует продлить военное положение еще на 30 дней — Finance.ua

Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.
Как следует из текста законопроекта и приложения к нему, Зеленский предлагает продлить действие военного положения с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 сроком на 30 суток, то есть до 25 мая.
Предыдущие два указа Зеленского о военном положении также охватывали периоды в 30 дней.
Напомним, 24 февраля Президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.
14 марта Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине. 15 марта Верховная Рада утвердила указ Президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 суток — до 25 апреля.