Зеленский оценил продление «зерновой сделки» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский оценил продление «зерновой сделки»

Казна и Политика
34
Зеленский оценил продление «зерновой сделки»
Зеленский оценил продление «зерновой сделки»
Благодаря продлению еще на 120 дней Черноморской «зерновой инициативы» в мире спасены от голода десятки миллионов людей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Продлена наша зерновая экспортная инициатива, несмотря на все сложности, несмотря на различные манипуляции россии. Будем и далее экспортировать агропродукцию через наши черноморские порты. Это очень конкретная вещь. То, благодаря чему мир видит значение Украины», — сказал Зеленский.
По его словам, с 1 августа из портов крупной Одессы вышло уже более 450 судов с общим объемом продовольствия в 11 млн т продукции.
«География очень широка: Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Йемен, Ливан, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Турция, а также страны Европейского Союза. Десятки миллионов людей, прежде всего, в странах Африки, спасенные от голода, в частности, в рамках поставок продовольственной программы ООН из наших портов», — подчеркнул Зеленский.
Место для вашей рекламы
Он отметил, что удалось снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке.
«А это значит, что цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть без нашего продовольственного экспорта», — добавил Зеленский.
Президент поблагодарил всех партнеров, которые приложили усилия для достижения этого результата, в частности, Организацию Объединенных Наций и лично Генерального секретаря Антониу Гутерриша, а также Турции и лично Президента Реджепа Эрдогана.
Глава государства также сообщил, что ряд стран заявил о желании присоединиться к инициативе.
Напомним, в Стамбуле договорились о продлении «зерновой сделки» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.