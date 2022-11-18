Зеленский оценил продление «зерновой сделки» — Finance.ua

Зеленский оценил продление «зерновой сделки» Сегодня 14:27 — Казна и Политика

Зеленский оценил продление «зерновой сделки»

Благодаря продлению еще на 120 дней Черноморской «зерновой инициативы» в мире спасены от голода десятки миллионов людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Продлена наша зерновая экспортная инициатива, несмотря на все сложности, несмотря на различные манипуляции россии. Будем и далее экспортировать агропродукцию через наши черноморские порты. Это очень конкретная вещь. То, благодаря чему мир видит значение Украины», — сказал Зеленский.

По его словам, с 1 августа из портов крупной Одессы вышло уже более 450 судов с общим объемом продовольствия в 11 млн т продукции.

«География очень широка: Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Йемен, Ливан, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Турция, а также страны Европейского Союза. Десятки миллионов людей, прежде всего, в странах Африки, спасенные от голода, в частности, в рамках поставок продовольственной программы ООН из наших портов», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что удалось снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке.

«А это значит, что цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть без нашего продовольственного экспорта», — добавил Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые приложили усилия для достижения этого результата, в частности, Организацию Объединенных Наций и лично Генерального секретаря Антониу Гутерриша, а также Турции и лично Президента Реджепа Эрдогана.

Глава государства также сообщил, что ряд стран заявил о желании присоединиться к инициативе.

Напомним, в Стамбуле договорились о продлении «зерновой сделки» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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