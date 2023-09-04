Зеленский объявил о решении заменить Резникова — Finance.ua

Зеленский объявил о решении заменить Резникова
Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу определить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство требует новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — заявил он.
По словам президента, Министерство должно возглавить Рустем Умеров.
«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю парламента поддержки этой кандидатуры», — добавил он.
Увольнение Резникова произошло на фоне ряда коррупционных скандалов, связанных с Министерством обороны Украины.
Зеленский заявил, что искоренение коррупции в украинском правительстве жизненно важно для шансов Киева получить долгожданное членство в НАТО и Европейском Союзе.
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