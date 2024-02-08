Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ — Finance.ua

Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ Сегодня 18:47

Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил новым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского.

Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции", — отметил глава государства.

Александр Сырский перед назначением на должность главнокомандующего ВСУ был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее должность главкома ВСУ занимал Валерий Залужный. Он был назначен на этот пост еще в 2021 году до начала полномасштабного вторжения hоссии.

Справка Finance.ua:

Вечером 8 февраля Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о встрече с Валерием Залужным. Президент поблагодарил генерала за 2 года защиты Украины.

«Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас», — написал глава государства.



Также Зеленский сказал, что предложил Залужному и дальше быть в команде.



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