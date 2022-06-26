Зеленский дал зеленый свет для подписания «транспортного безвиза» с ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский дал зеленый свет для подписания «транспортного безвиза» с ЕС

Казна и Политика
41
Зеленский дал зеленый свет для подписания «транспортного безвиза» с ЕС
Зеленский дал зеленый свет для подписания «транспортного безвиза» с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры подписать соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках по автодорогам, известное как «транспортный безвиз».
Соответствующий указ разместили на сайте Офиса президента.
«Уполномочить министра инфраструктуры Украины Кубракова Александра Николаевича на подписание соглашения между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом», — говорится в нем.
Читайте также
В середине июня украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.
Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем тогда отметил, что ее подписание планируется до конца июня, и если это произойдет, проблема нехватки разрешений на международные перевозки будет решена окончательно.
Место для вашей рекламы
Украина может стать одной из первых стран, с которой Евросоюз заключит Специальное транспортное соглашение, предусматривающее, в частности, полную либерализацию грузового транзита.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.