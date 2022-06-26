Зеленский дал зеленый свет для подписания «транспортного безвиза» с ЕС — Finance.ua

Зеленский дал зеленый свет для подписания «транспортного безвиза» с ЕС Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Зеленский дал зеленый свет для подписания «транспортного безвиза» с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры подписать соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках по автодорогам, известное как «транспортный безвиз».

Соответствующий указ разместили на сайте Офиса президента.

«Уполномочить министра инфраструктуры Украины Кубракова Александра Николаевича на подписание соглашения между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом», — говорится в нем.

Читайте также В Мининфраструктуре объяснили, как будет действовать транспортный безвиз

В середине июня украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем тогда отметил, что ее подписание планируется до конца июня, и если это произойдет, проблема нехватки разрешений на международные перевозки будет решена окончательно.

Украина может стать одной из первых стран, с которой Евросоюз заключит Специальное транспортное соглашение, предусматривающее, в частности, полную либерализацию грузового транзита.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.