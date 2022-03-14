Зеленский анонсировал появление новой налоговой модели в Украине — Finance.ua

Зеленский анонсировал появление новой налоговой модели в Украине

Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Во время войны в Украине и для послевоенного развития стране нужна новая налоговая модель.

Об этом во время видеообращения заявил Президент Владимир Зеленский.

«Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что угодно, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям. Кабинет Министров уже работает над тем, как оформить это нормативно. День-два — будут детали», — рассказал глава государства.

Зеленский также призвал украинский бизнес возвращаться к работе в городах, где есть безопасные условия.

«Аптека, торговля, хоть какой бизнес, который может просто работать сейчас. Чтобы страна жила. Чтобы уже началось восстановление Украины. И это зависит от каждого из нас, каждого, кто может работать. Экономическое подавление Украины — это одна из задач войны против нас сегодня», — отметил он.

Кроме того, во время видеообращения Зеленский пообещал рассказать о результатах переговоров украинской и российской делегации.

«Российские войска продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, продолжают бить по нашим городам. Киевщина, Черниговская область, Сумщина, Харьков, Юг, Донбасс. Но знайте — мы все отстроим. Мы все восстановим. Каждая улица каждого города. Каждый дом, каждая квартира каждого украинца. После войны, я уверен, мы можем сделать это быстро. Мы направим на это все наши силы, всю помощь мира. Мы уже формируем фонды, чтобы Украина жила», — обратился к украинцам Президент.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью