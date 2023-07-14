Зарплата до 55 тыс. грн: топ-10 профессий с максимальным доходом — Finance.ua

Зарплата до 55 тыс. грн: топ-10 профессий с максимальным доходом
В Украине на рынке труда появляется много предложений по работе с высоким доходом, и не только в ІТ-сфере. Эксперты составили список из десяти профессий с максимальным доходом.
Об этом сообщает портал по поиску работы Work.ua.
Кому больше всего платят
По этим данным, в разных областях самые большие средние заработные платы среди рядовых сотрудников, а не руководителей — до 55 тыс. грн. Есть специальности, за которые работодатели готовы платить больше. Речь идет о:
- менеджерах по развитию, автоэлектриках — 28 тыс. грн;
- курьерах с авто — 29 тыс. грн;
- дизелистах, автомеханиках, технологах по мебели, региональных менеджерах — 30 тыс. грн;
- координаторах по сбыту — 31 тыс. грн;
- 3D-визуализаторах — 31,5 тыс. грн;
- риелторах, рихтовщиках — 32,5 тыс. грн;
- бизнес-аналитиках — 34 тыс. грн;
- менеджерах по работе с супермаркетами, эндодонтистах — 35 тыс. грн;
- водителях-международниках — 40 тыс. грн;
- медиабайерах — 55 тыс. грн;
У кого самые маленькие зарплаты
Чтобы лучше ориентироваться в зарплате, аналитики привели список, у кого сейчас минимальные зарплаты. Зарплата в 7−10 тыс. грн сейчас у:
- уборщиков;
- санитаров;
- консьержей;
- портье;
- посудомоечников.
В прошлом месяце средняя зарплата в стране повысилась на 500 грн (13%), до 17 тыс. грн.
Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине в 2022 году зафиксировали рекордный уровень безработицы. По данным Национального банка, без работы осталось почти 3,2 миллиона граждан. Уже сейчас ситуация на рынке труда постепенно налаживается. Однако страна нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах, поэтому Кабмин решил увеличить госзаказ на их подготовку в учебных заведениях. Речь идет о подготовке таких специалистов как:
- медики;
- реабилитологи;
- социальные работники
Справка Finance.ua:
- ТОП-10 вакансий, на которые в срочном порядке ищут работников. Работодатели показали, на какие вакансии им нужны работники как можно быстрее, и по присланным предложениям мы сформировали подборку.
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