Зарплата до 55 тыс. грн: топ-10 профессий с максимальным доходом — Finance.ua

Зарплата до 55 тыс. грн: топ-10 профессий с максимальным доходом Сегодня 15:00 — Личные финансы

Зарплата до 55 тыс. грн: топ-10 профессий с максимальным доходом

В Украине на рынке труда появляется много предложений по работе с высоким доходом, и не только в ІТ-сфере. Эксперты составили список из десяти профессий с максимальным доходом.

Об этом сообщает портал по поиску работы Work.ua.

Кому больше всего платят

По этим данным, в разных областях самые большие средние заработные платы среди рядовых сотрудников, а не руководителей — до 55 тыс. грн. Есть специальности, за которые работодатели готовы платить больше. Речь идет о:

менеджерах по развитию, автоэлектриках — 28 тыс. грн;

курьерах с авто — 29 тыс. грн;

дизелистах, автомеханиках, технологах по мебели, региональных менеджерах — 30 тыс. грн;

координаторах по сбыту — 31 тыс. грн;

3D-визуализаторах — 31,5 тыс. грн;

риелторах, рихтовщиках — 32,5 тыс. грн;

бизнес-аналитиках — 34 тыс. грн;

менеджерах по работе с супермаркетами, эндодонтистах — 35 тыс. грн;

водителях-международниках — 40 тыс. грн;

медиабайерах — 55 тыс. грн;

У кого самые маленькие зарплаты

Чтобы лучше ориентироваться в зарплате, аналитики привели список, у кого сейчас минимальные зарплаты. Зарплата в 7−10 тыс. грн сейчас у:

уборщиков;

санитаров;

консьержей;

портье;

посудомоечников.

В прошлом месяце средняя зарплата в стране повысилась на 500 грн (13%), до 17 тыс. грн.

Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине в 2022 году зафиксировали рекордный уровень безработицы. По данным Национального банка, без работы осталось почти 3,2 миллиона граждан. Уже сейчас ситуация на рынке труда постепенно налаживается. Однако страна нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах, поэтому Кабмин решил увеличить госзаказ на их подготовку в учебных заведениях. Речь идет о подготовке таких специалистов как:

медики;

реабилитологи;

социальные работники

Справка Finance.ua:

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