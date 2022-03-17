Запрет на въезд в Израиль: посол рассказал о спецразрешениях для украинцев — Finance.ua
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Запрет на въезд в Израиль: посол рассказал о спецразрешениях для украинцев

Сегодня 16:14Личные финансы
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14 марта власти Израиля из-за полномасштабного вторжения россии в Украину и большого количества беженцев ввели специальные электронные разрешения для въезда в страну. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что такую временную меру приняли, чтобы упорядочить въезд беженцев из Украины.
Об этом он написал в Facebook.
«Израиль не отменил действие соглашения о безвизовом въезде для туристов. Заполнить анкету и получить разрешение на выезд — временная мера, введенная на две недели с целью въезда беженцев, репатриантов, туристов и других категорий граждан Украины в Израиль», — сообщил Бродский.
Кому запретят въезд? По его словам, откажут в праве въезда в страну только тем, кто ранее нарушил визовый режим и находился в Израиле незаконно.
Вопрос о заполнении формы, а также о квотах на прибытие беженцев будет рассмотрен через две недели.
«Между тем, статус беженца смогут получить те, кто не имеет права на репатриацию (возвращение на Родину, с восстановлением их гражданских прав), но у кого есть близкие родственники в Израиле», — добавил посол.
По материалам: Espreso.tv
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