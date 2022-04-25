«Запорожсталь» заработала на 50% мощности — Finance.ua

«Запорожсталь» заработала на 50% мощности

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«Запорожсталь» заработала на 50% мощности

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» «Метинвеста» Рината Ахметова и Вадима Новинского после частичного возобновления производства работает на 40-50% своей мощности.

Об этом сообщил генеральный директор «Запорожстали» Александр Мироненко.

По его словам, из-за войны производство на комбинате пришлось консервировать на 33 дня, затем возобновлять. Возникли также проблемы с логистикой — снабжением сырьем и отгрузкой готовой продукции.

«После того, как линия фронта была отодвинута от Запорожья, у нас появилась возможность возобновить наше производство. Сначала были запущены литейно-механический завод и коксохимический», — сказал Мироненко.

Гендиректор «Запорожстали» уточнил, что в первую очередь запустили аглофабрику, две доменные печи. После этого заработал полный цикл — мартеновские и прокатные цеха комбината.

«Производственную цепочку мы восстановили, сейчас она работает на 40-50% от своей мощности», — добавил Мироненко.

Гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков заявил, что криворожские предприятия работают на 40% мощностей.

«Основной сдерживающий фактор — логистика и рынки сбыта. То, что можем доставлять нашим потребителям в Европу, мы, конечно, производим и поставляем. Однако для нас сегодня очень важно, чтобы были разблокированы черноморские порты Украины — Южный, ТИС. Сейчас решаем вопрос поставок по морским путям», — подчеркнул гендиректор «Метинвеста».

По его словам, есть первые попытки построить логистику через порты Балтики и Румынии.

«В апреле уже загружаем корабль в Констанце и Свиноуйсьце и будем пытаться это развивать. Надеюсь, нам удастся решить эти вопросы, тогда компания сможет загрузить криворожские предприятия на 100% работы», — сообщил Рыженков.

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