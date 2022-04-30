Запорожская АЭС полностью возобновила работу — Finance.ua

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Запорожская АЭС полностью возобновила работу

Сегодня 12:27Энергетика
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Запорожская АЭС полностью возобновила работуЗапорожская АЭС полностью возобновила работу
В пятницу, 29 апреля, Запорожская атомная электростанция в захваченном оккупантами Энергодаре полностью возобновила работу до показателей прежнего уровня.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
«В настоящее время АЭС работает на уровне, который вместе с другими АЭС позволяет энергосистеме Украины обеспечивать потребности страны в условиях уменьшения потребления электроэнергии почти вдвое по сравнению с довоенным временем», — сообщили в Кабмине.
Полноценная работа АЭС была возобновлена после ремонта линий, поврежденных при обстреле.
С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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