Запорожская АЭС полностью возобновила работу — Finance.ua

«В настоящее время АЭС работает на уровне, который вместе с другими АЭС позволяет энергосистеме Украины обеспечивать потребности страны в условиях уменьшения потребления электроэнергии почти вдвое по сравнению с довоенным временем», — сообщили в Кабмине.
Полноценная работа АЭС была возобновлена после ремонта линий, поврежденных при обстреле.
С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.