Запорожская АЭС полностью возобновила работу — Finance.ua

Запорожская АЭС полностью возобновила работу

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Запорожская АЭС полностью возобновила работу

В пятницу, 29 апреля, Запорожская атомная электростанция в захваченном оккупантами Энергодаре полностью возобновила работу до показателей прежнего уровня.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«В настоящее время АЭС работает на уровне, который вместе с другими АЭС позволяет энергосистеме Украины обеспечивать потребности страны в условиях уменьшения потребления электроэнергии почти вдвое по сравнению с довоенным временем», — сообщили в Кабмине.

Полноценная работа АЭС была возобновлена после ремонта линий, поврежденных при обстреле.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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