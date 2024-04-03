Законопроект об обеспечении прав военнослужащих: что изменилось, размеры выплат — Finance.ua

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Законопроект об обеспечении прав военнослужащих: что изменилось, размеры выплат

Казна и Политика
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Законопроект об обеспечении прав военнослужащих: что изменилось, размеры выплат
Законопроект об обеспечении прав военнослужащих: что изменилось, размеры выплат
Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, подписан законопроект #10 313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Что изменилось

По его словам, Комитет значительно доработал законопроект:
  • поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости через 4 месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.
  • установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.
  • Ко второму чтению исключены все нормы о запрете военным распространять определенную информацию в медиа и сети Интернет.
«Также туда внесли правку, что мужчины, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр (так как статус ограниченно пригодных для военной службы отменен)», — добавил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на воинском учете.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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