«Законодательный спам»: количество поправок в госбюджет-2027 побило 24-летний рекорд

В проект госбюджета на 2027 год депутаты подали 5236 поправок. Это рекордное количество как минимум за последние 24 года. Статистика с такой детализацией ведется с Бюджета-2003.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. По ее словам, количество поданных поправок в 1,5 раза превысило прошлогодний показатель.

Это существенно затянет рассмотрение бюджета

По словам Пидласой, около двух третей всех поправок — это так называемый «законодательный спам». Их подают, в частности, для долгих выступлений в сессионном зале или для требований учесть желаемые изменения.

Если на рассмотрение каждой поправки тратить хотя бы 90 секунд, то обработка всех 5236 предложений займет более 16 полных рабочих дней.

Пидласа подчеркнула, что поправки к законопроектам необходимы, однако их количество должно быть обоснованным. В то же время парламенту нужно рассматривать и другие законы, которые критичны для получения Украиной международного финансирования.

Когда рассмотрят бюджет на 2027 год

Госбюджет-2027 не будут рассматриваться в первом чтении во время ближайшей пленарной недели 12−16 октября.

26−30 октября. В частности, понедельник, 26 октября, уже был объявлен пленарным днем ​​для начала рассмотрения поправок. По словам народного депутата Ярослава Железняка, начало рассмотрения запланировано наВ частности, понедельник, 26 октября, уже был объявлен пленарным днем ​​для начала рассмотрения поправок.