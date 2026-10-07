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«Законодательный спам»: количество поправок в госбюджет-2027 побило 24-летний рекорд

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Госбюджет
Госбюджет
В проект госбюджета на 2027 год депутаты подали 5236 поправок. Это рекордное количество как минимум за последние 24 года. Статистика с такой детализацией ведется с Бюджета-2003.
Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. По ее словам, количество поданных поправок в 1,5 раза превысило прошлогодний показатель.

Это существенно затянет рассмотрение бюджета

По словам Пидласой, около двух третей всех поправок — это так называемый «законодательный спам». Их подают, в частности, для долгих выступлений в сессионном зале или для требований учесть желаемые изменения.
Если на рассмотрение каждой поправки тратить хотя бы 90 секунд, то обработка всех 5236 предложений займет более 16 полных рабочих дней.
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Пидласа подчеркнула, что поправки к законопроектам необходимы, однако их количество должно быть обоснованным. В то же время парламенту нужно рассматривать и другие законы, которые критичны для получения Украиной международного финансирования.

Когда рассмотрят бюджет на 2027 год

Госбюджет-2027 не будут рассматриваться в первом чтении во время ближайшей пленарной недели 12−16 октября.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, начало рассмотрения запланировано на 26−30 октября. В частности, понедельник, 26 октября, уже был объявлен пленарным днем ​​для начала рассмотрения поправок.
В то же время, как отметил Железняк, согласно Регламенту Верховная Рада должна утвердить бюджет до 20 октября, однако этот срок соблюсти не успеют.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Верховная РадаДепутаты
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