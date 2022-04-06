Законно ли майнить криптовалюту — ответ эксперта

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Законно ли майнить криптовалюту — ответ эксперта

Майнинг криптовалюты в украинском законодательстве не описан, впрочем, правоохранители время от времени сообщают о закрытии очередной незаконной майнинговой фермы. Так, собственно, насколько же законно майнить криптовалюту в Украине?

На этот вопрос в ходе вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты» на канале Finance.ua рассказал исполнительный директор криптобиржи Kuna Exchange Семен Каплоушенко.

«Что такое майнинг? Это математические расчеты у тебя на компьютере. Здесь главные два фактора: ты должен честно платить за электроэнергию, а не воровать ее. И оборудование, на котором эти расчеты производятся, должно быть легально ввезено в страну. Если эти два фактора соблюдены, ты можешь майнить», — объяснил он.

Впрочем, эксперт обратил внимание на другой вопрос — что делать с немайненой криптой?

«В идеале, ты должен продать ее на бирже, показать, что, условно, намайнил миллион гривен, а потратил 900 тыс. на свет, оборудование, обслуживание, и тогда с разницы уплатить налог», — отметил Каплоушенко.

По его мнению, рабочая схема налогообложения для майнеров — исключительно налог на прибыль.

«Если они будут платить с оборота, бизнес майнеров, маржинальность которых ниже 3,5%, будет убит», — уточнил Семен Каплоушенко.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада 272 голосами повторно приняла закон «О виртуальных активах», приняв во внимание предложения президента. Уже 15 марта Владимир Зеленский подписал закон. Впрочем, вступить в силу он должен только после соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

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