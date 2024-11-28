Закон о повышении налогов заработает 1 декабря — Шмыгаль Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Закон о повышении налогов заработает 1 декабря — Шмыгаль

Законы о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 декабря, если будут оперативно подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона «Единые новости».

По его словам, правительство уже обратилось к президенту Украины с просьбой оперативно подписать эти законы, поскольку они важны для выполнения финансовых обязательств перед международными кредиторами. Они также обеспечат необходимые средства для финансирования оборонных потребностей Украины как в этом, так и в следующем году.

Шмыгаль подчеркнул, что 60% расходов госбюджета на 2025 год предусмотрено на сектор безопасности и обороны. Общие расходы на армию составят более 2,2 триллиона гривен, что превышает бюджет мирного времени. Половина этих средств будет направлена ​​на выплату зарплат военнослужащим.

Еще 739 миллиардов гривен запланировано на закупку военной техники и оружия. Отдельно выделено 47 миллиардов гривен на закупку дронов и 55 миллиардов гривен на модернизацию оборонно-промышленного комплекса.

По словам премьер-министра, Украина самостоятельно финансирует свою армию, в то время как международная помощь направляется на покрытие расходов гражданского бюджета. Он подчеркнул, что правительство ясно понимает источники поступления средств для обеспечения всех бюджетных расходов.

Кроме оборонных расходов, значительная часть бюджета будет направлена ​​на социальные нужды. На поддержку уязвимых слоев населения запланирован 421 миллиард гривен. В рамках программы субсидий выделено 42 миллиарда гривен, а программа «Зимняя поддержка» уже начала свою работу.

В марте 2025 года состоится индексация пенсий, которая является одним из ключевых социальных обязательств правительства.

На развитие образования предусмотрено 200 миллиардов гривен, а на медицину — 217 миллиардов гривен. Дополнительно 10,5 миллиарда гривен направлено на поддержку ветеранов.

Шмыгаль заверил, что все планируемые программы будут выполняться в полном объеме, что позволит Украине обеспечить экономическую стабильность даже в сложных условиях войны.

Діло По материалам:

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