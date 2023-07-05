«Задействованы в коррупции и платят мало налогов»: Шурма объяснил, почему предлагает запретить наличные деньги — Finance.ua

«Задействованы в коррупции и платят мало налогов»: Шурма объяснил, почему предлагает запретить наличные деньги Сегодня 14:40 — Валюта

«Задействованы в коррупции и платят мало налогов»: Шурма объяснил, почему предлагает запретить наличные деньги

Украине следует отказаться от наличных денег по ряду причин. Такое убеждение на пресс-конференции выразил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

«Мы анализируем опыт и сценарий перевода всей экономики на cashless. Объективно: люди не платят налоги. Это факт», — пожаловался Шурма.

Другой причиной отмены наличных Шурма назвал тот факт, что большое количество наличных денег задействовано в коррупции.

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«Взятки. 99% взяток осуществляется в наличных деньгах. И к большому сожалению, все мы говорим, что хотим избавиться от коррупции, но получается так, что большое количество граждан задействовано в передаче неправомерной выгоды», — объясняет заместитель руководителя ОП.

Кроме того, замглавы ОП успокоил скептиков, заявив о намерении установить банковские терминалы в 100% сел Украины.

«Есть переживания по поводу инфраструктуры. Как с этим будут жить в селе люди, бабушки. Отвечаю. Мы готовим проект с „Укрпочтой“, основной целью которого будет 100-процентное покрытие всего населения Украины цифровыми банковскими услугами. И 100-процентное покрытие терминалами», — сказал он.

Напомним, в то же время первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что в Украине никогда полностью не запретят обращение наличных , поскольку это никак не поможет в борьбе с коррупцией.

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