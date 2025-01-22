Задержка подписания закона о повышении акцизов на сигареты стоит Украине 579,9 млн грн, — депутат Сегодня 16:18

Задержка подписания закона о повышении акцизов на сигареты стоит Украине 579,9 млн грн, — депутат

Задержка подписания президентом закона о повышении акцизов на табачные изделия с 1 января 2025 года стоит бюджету Украины 579,9 млн грн.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

«Благодаря табачному лобби в ОП и блокированию подписания повышения акцизов #11 090 мы на сегодняшний день уже потеряли: 579,9 млн грн денег в бюджет», — написал он.

парламент проголосовал еще 4 декабря 2024 года и с тех пор ожидает подписи президента Украины. Как отмечалось, за законопроект № 11 090 о повышении акцизов на табачные изделия

Он предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет).

Это касается структуры и ставок акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с эквивалентным повышением таких ставок на табак, на промышленные заменители табака и уменьшение их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева.

Документ предусматривает определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога.

Напомним, что ранее Железняк сообщал, что в 2025 году цена пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.

По оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, принятие закона позволит увеличить поступления в госбюджет 2025 года на 0,6 млрд грн, в 2026 году — на 5 млрд грн, в 2027 году — на 9,4 млрд грн и в 2028 году — на 13 9 млрд грн.

Принятие законопроекта должно обеспечить приведение налогового законодательства Украины к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации, отмечал народный депутат, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

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