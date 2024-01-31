За уклонение от мобилизации будут арестовывать банковские счета — новый законопроект
Кабинет министров 30 января утвердил обновленную версию проекта закона о мобилизации и передал ее в Верховную Раду. Согласно тексту документа, за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и потребовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.
Если призывник добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явится для обновления данных, территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) попросит Национальную полицию осуществить административное задержание и доставку военнообязанных в ТЦК и СП.
Накладывать ограничения на уклонистов предлагается через суд
Если полиция за 15 дней не найдет военнообязанного, ТЦК и СП в течение следующих 5 дней направит гражданину требование об исполнении обязанности военнообязанного. Сделает это в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете), или в бумажной форме — средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства. Такая повестка будет считаться врученной, даже если письмо не смогут вручить «по другим причинам».
После чего у военнообязанного будет 10 дней для добровольного появления в ТЦК и СП по такому вызову.
Если он не явится, ТЦК и СП обратятся в суд.
Суд будет обязан принять решение не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу.
Суд может наложить следующие ограничения на военнообязанного:
- временное ограничение в праве на выезд за пределы Украины;
- временное ограничение в праве управления транспортным средством;
- арест на средства и другие ценности физического лица, которые находятся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах депозитарных учреждений.
Ограничения на уклоняющихся будут налагаться на срок до выполнения таким лицом требования территориального центра комплектования по исполнению обязанностей военнообязанного или резервиста.
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