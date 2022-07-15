За полтора месяца цены на газ в Европе выросли вдвое из-за действий россии — Finance.ua
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За полтора месяца цены на газ в Европе выросли вдвое из-за действий россии

Энергетика
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За полтора месяца цены на газ в Европе выросли вдвое из-за действий россии
За полтора месяца цены на газ в Европе выросли вдвое из-за действий россии
За полтора месяца российская федерация добилась двукратного роста цен на газ в Европе, снижая объемы поставок по всем имеющимся маршрутам.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
«Газпром продолжает зарабатывать на газовом рынке и парализует подготовку ЕС к новому отопительному сезону. Тактика шантажа и использования газа как оружия в настоящее время окупается, но в перспективе приведет к потере рыночных позиций», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что несмотря на необходимость ЕС в газе, Газпром отказался от дополнительных бронирований украинской ГТС на время ремонта своих газопроводов — «Турецкого потока» и «Северного потока — 1».
Также не используются даже уже забронированные и оплаченные мощности украинской ГТС: из доступных 109 млн кубометров в сутки прокачиваются менее 42 млн кубометров.
«Результат такого поведения россиян виден невооруженным глазом: цена на европейском хабе TTF с 1 июня выросла вдвое — с $923 до $1949 за 1000 куб. м», — отметили в ОГТСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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