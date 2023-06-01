За особые заслуги перед государством: власти расширили список лиц со специальной пенсией — Finance.ua

За особые заслуги перед государством: власти расширили список лиц со специальной пенсией
Власти внесли поправки в закон «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», предусматривающие предоставление специальных выплат новым категориям пенсионеров. Однако некоторые из них, наоборот, могут потерять свои деньги.
Кто получит специальную пенсию
Согласно закону, социальные привилегии и специальная пенсия устанавливаются следующим лицам:
- Героям Украины, награжденным орденом «Золотая Звезда» с 19 февраля 2014 года;
- участвовавшим в боевых действиях, получившим государственные награды во время независимости Украины;
- выдающимся спортсменам;
- космонавтам, находившимся в космосе, и членам лётно-испытательных экипажей;
- отмеченным почетным званием Украины «заслуженный» или любым орденом;
- матери или отцу, которые имеют 5 и более детей (включая усыновленных) и воспитывали их до 6 лет.
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Напомним, право на социальные привилегии и «особую» пенсию также имеют люди, имеющие статус борца за независимость Украины, и лица, подвергшиеся политическим или религиозным репрессиям со стороны властей СССР (1917 — 1991 годы).
Какие выплаты ждут этих пенсионеров
Пенсию за особые заслуги перед Украиной устанавливают в определенном проценте от действительного прожиточного минимума. То есть ситуация следующая:
- борцы за независимость Украины — 200% от прожиточного минимума;
- Герои Украины и матери (родители), имеющие пятерых и более детей — 35 — 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- выдающиеся олимпийцы, космонавты, ветераны войны, которые после 1991 года награждены орденом «за мужество» — 23 — 35% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- все остальные — 23 — 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2024 году планируется перерасчет).
Кавалеры ордена Ленина будут лишены выплат от государства.
Справка Finance.ua:
- в апреле пересчитали выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен. Тогда эти выплаты осуществить было невозможно из-за опоздания поступления информации в ПФУ, поэтому в начале лета эти люди получат доплаты за апрель, май и июнь;
- украинские граждане теряют стаж, на основе которого устанавливают будущие пенсионные выплаты, из-за неправильных записей в трудовых книжках. Пенсия зависит от четкого соблюдения требований наполнения этих документов. Вот что об этом нужно знать.
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