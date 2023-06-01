За особые заслуги перед государством: власти расширили список лиц со специальной пенсией — Finance.ua

За особые заслуги перед государством: власти расширили список лиц со специальной пенсией Сегодня 11:01 — Личные финансы

За особые заслуги перед государством: власти расширили список лиц со специальной пенсией

Власти внесли поправки в закон «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», предусматривающие предоставление специальных выплат новым категориям пенсионеров. Однако некоторые из них, наоборот, могут потерять свои деньги.

Кто получит специальную пенсию

Согласно закону , социальные привилегии и специальная пенсия устанавливаются следующим лицам:

Героям Украины, награжденным орденом «Золотая Звезда» с 19 февраля 2014 года;

участвовавшим в боевых действиях, получившим государственные награды во время независимости Украины;

выдающимся спортсменам;

космонавтам, находившимся в космосе, и членам лётно-испытательных экипажей;

отмеченным почетным званием Украины «заслуженный» или любым орденом;

матери или отцу, которые имеют 5 и более детей (включая усыновленных) и воспитывали их до 6 лет.

Напомним, право на социальные привилегии и «особую» пенсию также имеют люди, имеющие статус борца за независимость Украины, и лица, подвергшиеся политическим или религиозным репрессиям со стороны властей СССР (1917 — 1991 годы).

Какие выплаты ждут этих пенсионеров

Пенсию за особые заслуги перед Украиной устанавливают в определенном проценте от действительного прожиточного минимума. То есть ситуация следующая:

борцы за независимость Украины — 200% от прожиточного минимума;

Герои Украины и матери (родители), имеющие пятерых и более детей — 35 — 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

выдающиеся олимпийцы, космонавты, ветераны войны, которые после 1991 года награждены орденом «за мужество» — 23 — 35% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

все остальные — 23 — 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2024 году планируется перерасчет).

Кавалеры ордена Ленина будут лишены выплат от государства.

Справка Finance.ua:

в апреле пересчитали выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен. Тогда эти выплаты осуществить было невозможно из-за опоздания поступления информации в ПФУ, поэтому в начале лета эти люди получат доплаты за апрель, май и июнь;

украинские граждане теряют стаж, на основе которого устанавливают будущие пенсионные выплаты, из-за неправильных записей в трудовых книжках. Пенсия зависит от четкого соблюдения требований наполнения этих документов. Вот что об этом нужно знать.



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Телеканал 24 По материалам:

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