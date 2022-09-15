За газ зимой придется платить больше: как изменится сумма в платежке — Finance.ua

За газ зимой придется платить больше: как изменится сумма в платежке Сегодня 08:02 — Энергетика

За газ зимой придется платить больше: как изменится сумма в платежке

В Украине за год стоимость голубого топлива выросла на 16%. В этом году тариф на газ повышать не будут (как и до середины 2023-го), однако по сравнению с прошлым отопительным сезона суммы в платежках увеличатся.

Об этом пишет Obozrevatel. Так, по оценкам Госстата, если сравнить январь-август прошлого года с текущем, окажется, что газ подорожал примерно на 16%.

Для понимания, в декабре 2021-го кубометр газа «Нафтогаз» продавал за 6,33 грн, а в декабре этого года — уже 7,96 грн за куб. Если зимой вы используете для отопления дома 200 кубов газа:

в декабре 2022-го придется заплатить 1592 грн;

в декабре 2021-го платили всего 1266 грн.

То есть платежка за газ увеличится на 326 грн. Тут также стоит учитывать, что в прошлом году в Украине еще был открытый рынок газа — и многие украинцы пользовались услугами газсбытов (связывают с олигархом Дмитрием Фирташем), а не «Нафтогазу». Однако в целом такая пропорция в разнице тарифов сохраняется.

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А вот с тарифами на отопления (централизованное) ситуация не изменилась. С прошлого года практически ни одно предприятие свои расценки не изменило. И как минимум до середины следующего года не изменит. В большинстве случаев такое решение принимает местная власть, однако негласно в правительстве рекомендовали всем «заморозить» цены, также принят мораторий на уровне парламента.

Тариф на электроэнергию изменили с октября 2021-го. Его снизили для тех, кто потребляет до 250 кВт*час, и фактически увеличили для тех, кто потребляет больше. По действующим правилам за каждый кВт*час придется платить 1,44 грн, если потреблять до 250 кВт*час в месяц, а если больше, то каждый кВт*час обойдется уже в 1,68 грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Обозреватель По материалам:

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