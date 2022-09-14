Что будет с ценами на газ в следующем году — прогноз Кабмина — Finance.ua
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Что будет с ценами на газ в следующем году — прогноз Кабмина

Энергетика
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Цены на импортный природный газ в 2023 году останутся высокими. Кабинет Министров прогнозирует среднюю цену 1298,5 доллара за 1 тысячу кубометров.
Об этом сообщается в макроэкономическом прогнозе.
При этом на 2022 год Кабмин прогнозирует среднюю цену 1299,5 доллара за 1 тысячу кубометров.
Согласно макропрогнозу, цены на нефть марки Brent упадут в 2023 году до 94,3 доллара за баррель по сравнению со 105,5 доллара в 2022 году.
Правительство ожидает, что средняя цена железной руды в 2023 году упадет на 21,7% после роста на 22,7% в 2022 году.
Мировые цены на металлы в 2023 году снизятся на 6% после роста на 6,6% в 2022 году.
Напомним, стоимость импортного природного газа в августе 2022 года составила 861,9 доллара за 1 тыс. кубометров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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