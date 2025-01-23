За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен — Finance.ua

За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен
В декабре 2024 года украинцы пополнили игровые счета на рекордные 19,4 млрд гривен. Это значительно превышает среднемесячный показатель в 12,7 млрд грн за январь-ноябрь 2024 года.
Украинцы все больше тратят на азартные игры в декабре 2024 года граждане пополнили игровые счета на рекордные 19,4 млрд гривен.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на исследование ЦЭС.
Нардеп Железняк опубликовал статистику ЦЭС, сколько денег граждане тратят на игорный бизнес легально. В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игровых счетов тратили 12,7 млрд грн.
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Уже в декабре этот показатель достиг уровня 19,4 млрд грн в месяц.
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