За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен — Finance.ua

За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен Сегодня 08:39 — Личные финансы

За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен

В декабре 2024 года украинцы пополнили игровые счета на рекордные 19,4 млрд гривен. Это значительно превышает среднемесячный показатель в 12,7 млрд грн за январь-ноябрь 2024 года.

Украинцы все больше тратят на азартные игры в декабре 2024 года граждане пополнили игровые счета на рекордные 19,4 млрд гривен.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на исследование ЦЭС.

Нардеп Железняк опубликовал статистику ЦЭС, сколько денег граждане тратят на игорный бизнес легально. В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игровых счетов тратили 12,7 млрд грн.

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Уже в декабре этот показатель достиг уровня 19,4 млрд грн в месяц.

УНН По материалам:

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