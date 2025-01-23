За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен — Finance.ua
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За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен

Личные финансы
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За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен
За декабрь украинцы пополнили игровые счета почти на 20 млрд гривен
В декабре 2024 года украинцы пополнили игровые счета на рекордные 19,4 млрд гривен. Это значительно превышает среднемесячный показатель в 12,7 млрд грн за январь-ноябрь 2024 года.
Украинцы все больше тратят на азартные игры в декабре 2024 года граждане пополнили игровые счета на рекордные 19,4 млрд гривен.
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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на исследование ЦЭС.
Нардеп Железняк опубликовал статистику ЦЭС, сколько денег граждане тратят на игорный бизнес легально. В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игровых счетов тратили 12,7 млрд грн.

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Уже в декабре этот показатель достиг уровня 19,4 млрд грн в месяц.
По материалам:
УНН
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