За 7 месяцев 2023 года госбюджет привлек более 450 млн грн от сдачи в аренду госимущества — ФГИУ — Finance.ua
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За 7 месяцев 2023 года госбюджет привлек более 450 млн грн от сдачи в аренду госимущества — ФГИУ

Казна и Политика
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За 7 месяцев 2023 года госбюджет привлек более 450 млн грн от сдачи в аренду госимущества — ФГИУ
За 7 месяцев 2023 года госбюджет привлек более 450 млн грн от сдачи в аренду госимущества — ФГИУ
За 7 месяцев 2023 в государственный бюджет поступило более 450 миллионов гривен от сдачи в аренду государственного имущества. С начала года Фонд госимущества заключил 1043 новых договора.
Об этом сообщает ФГИУ.
«С началом российской агрессии многим украинцам пришлось сменить место жительства, а вместе с этим они потеряли либо работу, либо собственный бизнес. Начать свою предпринимательскую деятельность с нуля можно и в таких условиях, инвестируя минимальные вложения в аренду помещения под развитие своего дела. Сегодня Фонд госимущества сопровождает более 14 000 контрактов, львиная доля из которых — 20% - заключена именно с физическими лицами-предпринимателями», — отмечает Андрей Шрамко, директор Департамента аренды и распоряжения государственным имуществом ФГИУ.
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Общая площадь государственной недвижимости, которая сегодня сдается Фондом в аренду, составляет почти 8 млн м². В июле Фонд направил 70,4 млн грн в госбюджет от сдачи в аренду государственного имущества — равный почти 80% довоенных показателей.
В августе Фонд планирует провести 85 арендных аукционов и надеется привлечь через них, а также по действующим договорам, не менее 75 млн грн в государственный бюджет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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