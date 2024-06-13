За 5 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $44,3 млрд — Finance.ua

За 5 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $44,3 млрд
В январе-мае 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $27,5 млрд, а экспортировали — на $16,8 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $23,7 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2024 года составила 0,50 долл./кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страны, из которых больше всего товаров импортировали в Украину:
- Китай — $5,3 млрд;
- Польша — $2,9 млрд;
- Германия — $2,2 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $1,7 млрд;
- Китай — на $1,4 млрд;
- Испанию — на $1,4 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-мае 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $9,4 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 69,2 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $5,1 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 36,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — $3,4 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 54,6 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $10,8 млрд;
- металлы и изделия из них — $1,8 млрд;
- минеральные продукты — $1,6 млрд.
За 5 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 128 млн грн.
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