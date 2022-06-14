За 3 месяца войны украинцы зарегистрировали более 30 тысяч предприятий — Минцифры

Сегодня 09:41 — Казна и Политика

Несмотря на агрессию россии, экономика Украины постепенно оживает, а украинцы продолжают открывать бизнес.

Об этом сообщили в Минцифры.

За 3 месяца войны было зарегистрировано 31 266 предприятий, из которых 26 386 украинцев стали ФЛП.

Где было зарегистрировано больше всего новых предприятий:

Львовская область

Днепропетровская область

г. Киев

Самые популярные сектора, в которых чаще всего регистрировались новые ФЛП:

компьютерное программирование

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Также украинские компании активно пользуются программой поддержки релокации бизнеса.

Заявку на релокацию бизнеса подали уже 1568 предприятий, 503 из которых уже переезжают.

Минцифры продолжает поддерживать украинских предпринимателей. Для этого мы переформатирован проект Дія.Бізнес, который помогает украинцам продолжить или открыть собственное дело во время войны.

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