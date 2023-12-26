Южная Корея значительно расширила экспортные санкции против россии и беларуси — Finance.ua
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Южная Корея значительно расширила экспортные санкции против россии и беларуси

Мир
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Правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль относительно россии и беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.
Об этом сообщает Yonhap.
Как сообщается, Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в перечень товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в россию и беларусь. В частности, туда была включена тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.
Отмечается, что новое постановление увеличит количество пунктов в санкционном перечне до 1159.
Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 г. после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.
В то же время южнокорейские власти отметили, что проведут индивидуальный анализ «исключительных случаев» поставок.
Стоит отметить, что Сеул значительно расширил санкции в отношении минска и москвы в апреле 2023 года — тогда список увеличился с 57 до 798 позиций, в него добавили промышленное и строительное оборудование, продукцию сталелитейной и химической промышленности, а также детали для автомобилей, которые стоят дороже 50 тысяч долларов.
Заметим, что Южная Корея регулярно оказывает Украине помощь для обеспечения разминирования территорий нашего государства в результате российской интервенции. Кроме того, восточные партнеры посылают и пакеты гуманитарной помощи.
По материалам:
РБК-Україна
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