Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на $30 млн — Finance.ua

По информации агентства, 7 апреля в Брюсселе на заседании глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона Чон Ий Йен обнародовал план чрезвычайной гуманитарной помощи Украине.
В частности, как отметил Йен, Сеул предложит Киеву помощь в 30 млн долларов, а также рассмотрит вопросы дополнительной поддержки.
В марте этого года Южная Корея предоставила Украине помощь в 800 тысяч долларов.
В частности, были переданы пуленепробиваемые шлемы и одеяла, а также предметы медицинского назначения.