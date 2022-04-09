Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на $30 млн — Finance.ua
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Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на $30 млн

Сегодня 19:24Казна и Политика
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Руководство Южной Кореи планирует предоставить Украине гуманитарную помощь на $30 млн.
Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ий Йен.
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По информации агентства, 7 апреля в Брюсселе на заседании глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона Чон Ий Йен обнародовал план чрезвычайной гуманитарной помощи Украине.
В частности, как отметил Йен, Сеул предложит Киеву помощь в 30 млн долларов, а также рассмотрит вопросы дополнительной поддержки.
В марте этого года Южная Корея предоставила Украине помощь в 800 тысяч долларов.
В частности, были переданы пуленепробиваемые шлемы и одеяла, а также предметы медицинского назначения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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