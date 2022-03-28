В марте в Украину ввезено почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи — ОП

Сегодня 14:38 — Казна и Политика

За три недели марта в Украину ввезено 148 566 тонн гуманитарной помощи, из них 38 388 тонн груза отправлено по железной дороге.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Большую часть работы по доставке выполняют также автомобильные перевозчики. Из областных логистических центров грузы направляют в пункты выдачи и громады областей», — написал он.

Заместитель руководителя ОП поблагодарил «неравнодушных людей, которые помогают нашей стране, работникам областных логистических хабов, Укрзализныци, водителям автотранспорта, волонтерам, всем, кто прилагает усилия, чтобы продукты, медикаменты, горючее, другие необходимые вещи попадали в те города, села, поселки, где людям сейчас труднее всего».

«Отдельная благодарность людям, находящимся на временно оккупированных территориях, которым нам удается отправить помощь, несмотря на риски разносят по домам продукты, лекарства, воду», — отметил Тимошенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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